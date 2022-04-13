Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил пожар на флагмане Черноморского флота России ракетном крейсере "Москва". Ранее о пожаре сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, отметив, что украинские военные успешно применили ракетный комплекс "Нептун".

Тем временем Арестович иронично отметил, что причиной пожара могла стать неосторожность матросов, которые вышли покурить, либо нарушения правил безопасности.

"С флагманом Черноморского флота рф какая-то неожиданность. Сильно горит. Прямо сейчас. А штормовое море – неизвестно, удастся ли оказать им помощь. Там 510 членов экипажа. Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурили не там, то ли нарушили какие-то меры безопасности. Как-то не везет", — рассказал Арестович в эфире канала "Фейгин. Live".

Он добавил, что "Москва" – это тот самый корабль, который 24 февраля участвовал в захвате острова Змеиный в Черном море. Вместе с патрульным корветом Василий Быков он подошел к острову и предложил находившимся там бойцам Измаильского пограничного отряда сдаться. Они отказались и отправили его по известному маршруту.

"Это тот корабль, который посылали нах… Это именно он", - подытожил Алексей Арестович.

Напомним, ВСУ нанесли удар по "Москве": российский ракетный крейсер горит в Черном море.

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