Его «приземлили» украиинские защитники, - соответствующие кадры опубликованы Госпогранслужбой.
Вместе с самолетом на тот свет отправился и его штурман, выжившего пилота поймали и теперь он дает показания о преступных указах, которые он выполняв. На счету преступника – сотни жизней невинных укранцев.
По официальным данным, за время блокады Чернигова российскими войсками погибло около 700 человек. Данные цифры не являются окончательными.
"За время войны в Чернигове погибли примерно 700 человек - это совокупно и военных, и гражданских", - сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.
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Среди погибших 70 человек остаются неопознанными, еще 40 числятся пропавшими без вести.
По приблизительным подсчетам, в городе осталось около 80-95 тысяч человек. До войны население областного центра насчитывало от 285 до 290 тысяч человек.
Напомним, жителей освобожденных населенных пунктов призывают не спешить возвращаться домой - россияне оставили множество минных ловушек.
Также сообщалось, что украинцы смогут получить компенсацию за разрушенное жилье.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупант выдал масштабные планы Путина относительно Украины.