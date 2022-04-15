Российский бомбардировщик Су-34, который уничтожал целые кварталы Чернигова, теперь ржавеет во дворах многострадального города.

Его «приземлили» украиинские защитники, - соответствующие кадры опубликованы Госпогранслужбой.

Вместе с самолетом на тот свет отправился и его штурман, выжившего пилота поймали и теперь он дает показания о преступных указах, которые он выполняв. На счету преступника – сотни жизней невинных укранцев.

По официальным данным, за время блокады Чернигова российскими войсками погибло около 700 человек. Данные цифры не являются окончательными.

"За время войны в Чернигове погибли примерно 700 человек - это совокупно и военных, и гражданских", - сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

Среди погибших 70 человек остаются неопознанными, еще 40 числятся пропавшими без вести.

По приблизительным подсчетам, в городе осталось около 80-95 тысяч человек. До войны население областного центра насчитывало от 285 до 290 тысяч человек.

Напомним, жителей освобожденных населенных пунктов призывают не спешить возвращаться домой - россияне оставили множество минных ловушек.

Также сообщалось, что украинцы смогут получить компенсацию за разрушенное жилье.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупант выдал масштабные планы Путина относительно Украины.