По разным оценкам, россияне уже потеряли более 30% своих сил на первом этапе войны против Украины.

Об этом пишет издание The Telegraph, отмечая, что эти колоссальные цифры потери россиян уже превзошли процент потерь немцев в битве на Курской дуге.

Отмечается, что российские ВВС до сих пор не получили преимущества в воздухе, потеряли флагманский крейсер "Москва", среди контрактников наблюдаются многочисленные отказы от участия в войне, моральный дух солдат низкий. В итоге именно битва за Донбасс, судя по всему, является для россиян последней возможностью "выложить свои карты на стол".

Напомним, ранее в своем новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские генералы убили слишком много своих солдат, поэтому во время нового наступления ведут себя осторожнее.

"На востоке и юге нашего государства оккупанты пытаются атаковать в последнее время немного более продуманно, чем это было раньше. Давят, ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы найти и зайти туда основными силами…

Видимо, российские генералы, привыкшие не считать какие-либо потери, убили уже столько российских военных, что даже им приходится быть осторожнее, потому что никого не останется, чтобы наступать.

Впрочем, пусть не надеются, что это поможет им. Это вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена", - заверил глава государства.

Напомним, выяснилось, чем новая фаза войны будет отличаться от предыдущих двух месяцев боевых действий.

Также сообщалось, что бригада, которую Путин хвалил за "героизм и отвагу" понесла сокрушительные потери.

Кроме того Politeka.net писала, что в Буче россияне убили родственника российского оппозиционера Алексея Навального.