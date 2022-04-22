Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Так, согласно данным, 20 апреля в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих рф (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.
Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, которая действовала на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем.
Также, по имеющейся информации, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, участвовавший в боевых действиях на территории Украины, не получил так называемые “боевые” средства за март.
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Из-за єтого военнослужащие выражают свое недовольство и возмущение.
Напомним, в Минобороны также рассказали, что российские захватчики планировали быстро оккупировать Украину – в один этап.
Также сообщалось, что стоимость рубля упала до исторического минимума.
Кроме того Politeka.net писала, что ООН выделит Украине рекордную сумму.