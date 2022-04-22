Сегодня утром, 22 апреля, в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26.

Как сообщают в Запорожской ОВА, воздушное судно выполняло технический рейс.

"Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности позже", - говорится в сообщении.

Ан-26 - это турбовинтовой военно-транспортный самолет, разработанный в Государственном предприятии Антонов.

Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают неприхотливость взлетно-посадочных площадок и позволяют эксплуатировать самолет на грунтовых, травяных, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах малых размеров.

Добавим, ранее в Сети появились печальные кадры из Гостомеля Киевской области. Город одним из первых принял на себя удар российских захватчиков.

На опубликованных фото можно увидеть не только почерневшие от обстрелов жилые дома и разбомбленные улицы, но и сгоревший самолет «Мрия».

Потеря самого большого самолета в мире Ан-225 Мрия стала ударом для всего мирового авиационного сообщества.

«Укроборонпром», который владел Мрией через «Авиалинии Антонова», заявил — строительство новой обойдется в $3 млрд и займет более 5 лет.

Напомним, в Генштабе сообщили о сбитых самолетах и вертолетах противника за минувшие сутки.

Также сообщалось, что в РФ проговорились об огромных потерях в войне с Украиной.