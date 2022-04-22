Как сообщают в Запорожской ОВА, воздушное судно выполняло технический рейс.
"Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности позже", - говорится в сообщении.
Ан-26 - это турбовинтовой военно-транспортный самолет, разработанный в Государственном предприятии Антонов.
Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают неприхотливость взлетно-посадочных площадок и позволяют эксплуатировать самолет на грунтовых, травяных, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах малых размеров.
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Добавим, ранее в Сети появились печальные кадры из Гостомеля Киевской области. Город одним из первых принял на себя удар российских захватчиков.
На опубликованных фото можно увидеть не только почерневшие от обстрелов жилые дома и разбомбленные улицы, но и сгоревший самолет «Мрия».
Потеря самого большого самолета в мире Ан-225 Мрия стала ударом для всего мирового авиационного сообщества.
«Укроборонпром», который владел Мрией через «Авиалинии Антонова», заявил — строительство новой обойдется в $3 млрд и займет более 5 лет.
Напомним, в Генштабе сообщили о сбитых самолетах и вертолетах противника за минувшие сутки.
Также сообщалось, что в РФ проговорились об огромных потерях в войне с Украиной.