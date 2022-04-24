Оккупанты пытаются устроить продовольственный кризис в Украине, вывозя зерно на свою территорию.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 60-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Не имея возможности победить на поле боя орки решили вспомнить свои самые яркие страницы истории, взяв на карандаш практику большевиков. Как сообщает Центр противодействия дезинформации, враги начали вывозить зерно из оккупированных территорий в Крым.

"Согласно сообщению украинской омбудсменки Людмилы Денисовой, враг вывозит в крымский полуостров зерно, похищенное у украинских фермеров. В частности, оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым. Подтверждением этому могут служить сообщения жителей Севастополя, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто не существует", - было отмечено в публикации.

Также сообщается, что окри позволяют фермерам в Херсонской области сеять зерно и подсолнух. Но есть условие, что 70% урожая те должны отдать бесплатно. Большинство фермеров такие условия не устраивают.

"Не хочется проводить параллели, но почти так же поступали в Украине большевики", - отмечено в публикации.

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