Как пишет Politeka.net, украинцы уже 60-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на праздники орки продолжают обстреливать Украину. Сегодня, 24 апреля, стало известно, что оккупанты запустили 9 ракет по Кременчугу, Полтавская область. Об этом сообщил глава ОГА Дмитрий Лунин.

"Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", - сообщил глава ОГА.

За 40 минут до этого губернатор сообщал о пяти ракетах:

"Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняются. Все подробности позже. Тревога продолжается, не выходим из укрытий".

Напомним, окри продолжают обстрелы Харькова и области: глава ОГА сообщил о погибших и раненых

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