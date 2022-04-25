Винницкая областная прокуратура сообщила информацию о погибших и раненых в результате удара орков по объектам инфраструктуры в области.

Как пишет Politeka.net, ночью оккупанты устроили ракетный обстрел объектов в Винницкой области. Была повреждена транспортная инфраструктура рядом с городами Жмеринки и Козятина. Об этом пишет Винницкая областная прокуратура.

"В результате вражеского обстрела предварительно 5 человек погибли, 18 ранены (ИНФОРМАЦИЯ УТОЧНЯЕТСЯ!).

По указанному факту следователями Управления СБ Украины в Винницкой области начаты уголовные производства (ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям)", - было сообщено в публикации.

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