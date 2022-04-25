Российские оккупанты захватили здание Херсонского городского совета и начали там "хозяйничать". Об этом сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев, также об этом сообщили работники горсовета и местные СМИ.

Так, вечером 25 апреля российскими военными был захвачен Херсонский городской совет. "Со здания снят флаг Украины. Военные РФ, забрали ключи от здания у охраны, узнали во сколько начинается рабочий день завтра. Мэру и сотрудникам горсовета дали возможность уехать по домам. С завтрашнего дня горсовет не работает. Информация подтверждена пятью сотрудниками горсовета", – рассказал херсонский журналист Константин Рыженко.

Как сообщил мэр Херсона, со вторника, 26 апреля, горсовет не будет работать, поскольку все помещения временно контролируются российскими захватчиками.

"Сегодня в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные, забрали ключи, сменили нашу охрану на свою. Я выехал в 19.45 – флаг Украины еще был над мэрией. Подробности позже. Я с вами", - написал мэр города Игорь Колыхаев.

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