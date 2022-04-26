В Генштабе сообщили об уничтожении еще одного вертолета российской армии

Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"По военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США. Вместе победим!", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее мы сообщали, что над Днепропетровщиной ВСУ сбили ракету оккупантов, обломки рухнули посреди поля. Еще один подарок "русского мира" летел убивать украинцев, чтобы потом Москва варнякала о "обезвреженных боевиков" в очередной школе. Но не долетел. Обломки снаряда рухнули посреди поля. "Наши сбили вражескую ракету ПЗРК "Игла". Обломки рухнули в поле. Никто не пострадал. Слава нашим военным!", – написал в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Напомним, Нет целых улиц, над домами стоит дым: в сети показали, как выглядит самый разрушенный район Харькова.

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