Как сообщают в Генштабе ВСУ, основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях. Их цель - взятие под полный контроль Попасной, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

«На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь. На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово», - сообщают в Генштабе.

На Мариупольском направлении враг обстреливает и блокирует украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". В Мариуполе оккупанты также продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении мирных граждан.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник пытается удержать ранее захваченные рубежи, в Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение.

«С этой целью осуществляет перегруппировку подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также проводит воздушную разведку» - сообщили в Генштабе.

Силами подразделений росгвардии оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области.

На Таврическом направлении подразделения противника осуществляют инженерное оборудование позиций и запасов.

Также сообщается, что на Харьковщине противник захватил северо-восточную окраину населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.

Напомним, враг также накрыл артиллерией Днепропетровскую область.

В свою очередь Алексей Арестович объяснил, почему участились пожары на российских нефтебазах и складах боеприпасов.