На Ровенщине в вечер вторника, 3 мая, на трассе Киев — Чоп столкнулись рейсовый автобус и бензовоз.
Об этом рассказали в полиции и отметили, что трасса пока перекрыта.
Авария произошла примерно в 19:30. По предварительной информации, возле села Сытное рядом Радивилова с бензовозом столкнулся автобус, осуществляющий международные перевозки. После столкновения произошел пожар. Помимо 16 погибших есть информация и о десятке человек, получивших травмы.
По информации пресс-секретаря Нацполиции области Марии Юстицкой, движение по этому участку трассы в направлении Львова по состоянию на 21:20 полностью перекрыто. Она уточнила, что в ДТП столкнулись автобус, бензовоз и легковушка.
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