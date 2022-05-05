Известный украинский журналист Александр Махов, который много лет работал на каналах "Украина" и "Украина24" погиб от вражеских обстрелов. В день вторжения российских войск на территорию Украины парень стал добровольцем и пошел воевать.
Теперь невеста Анастасия Блищик сообщила в Facebook, что Александр погиб. "Я не верю! Это не может быть правдой! Мой Саша хотел жить!", - написала девушка, которая планировала свадьбу Александром.
Информацию о гибели своего коллеги сообщили и на странице телеканала "Украина 24". "От обстрелов оккупантов погиб Александр Махов. Александр много лет работал на каналах "Украина" и "Украина24" и освещал события на передовой. Александр служил в Вооруженных Силах Украины", - говорится в сообщении.
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Отметим, что на своей странице Махов 28 апреля сообщил, что получил ранение. "Тяжелые бои. Задело немного осколком. Остаюсь в строю", - написал тогда он, и пошутил, что до свадьбы с невестой Анастасией Блищик заживет.
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