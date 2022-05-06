Как пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, пожар начался рано утром. В этот момент в здании отеля находились десятки людей.
По данным пожарных спасателей, горели 2 и 3 этажа 3-этажного здания с распространением пламени на кровлю и 1 этаж.
«Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и эвакуации людей», - сообщили в ГСЧС.
В 6:45 пожар локализован на площади 2000 кв. м и в 7:29 – ликвидирован. В результате было спасено 5 человек и эвакуировано 98 человек.
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Кроме того, спасателям удалось спасти 4 здания и недостроенный рядом расположенный корпус.
На месте было задействовано 15 единиц пожарной техники и 80 человек личного состава ГСЧС.
О причинах пожара пока не сообщается.
Напомним, ранее появилась информация о масштабном пожаре в Киеве. Уточнялось, что огонь вспыхнул НЕ в результате ракетного обстрела.
Также сообщалось, что появились кадры и подробности пожара в Зоне отчуждения.
Кроме того Politeka.net писала, что выяснилось, кто помог Украиние потопить российский крейсер "Москва".