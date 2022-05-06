В районе российских Белгорода и Курска с наступлением вечера снова неспокойно.

Жители российских городов, расположенных недалеко от украинской границы, делятся в соцсетях кадрами новых происшествий. Так, жители Белгорода вечером 6 мая сообщали о том, что слышали в городе взрывы. Это подтверждают и местные СМИ. Впрочем, российские журналисты писали о «звуках, похожих на взрывы» и «хлопках».

В местных соцсетях люди делились кадрами, на которых в небе над городом можно было увидеть самолет, а также были слышны несколько взрывов. Также на кадрах виднелись столбы дыма в нескольких местах.

«Белгород. Вечереет», «Молились ли вы на ночь, белгородчане?», «Брянск снова обстреливает Белгород. Это точно гражданская война», «Ближе к вечеру в российском Белгороде заметили сразу несколько столбов дыма после "хлопков"», - комментируют кадры украинцы.

Также неспокойно и в районе Курска. В сети появились кадры сильного пожара. Сообщалось, что он разгорелся в селе Михайлово, Курского района, расположенного в непосредственной близости от самого Курска.

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В с. Михайлово, Курского района, сильный пожар. Снято с соседнего села, на заднем плане виден МегаГринн в г. Курск 👻🔥 pic.twitter.com/3QFDm5KkAQ — Loreen_Kr🌅🌻🇺🇦 (@Loreen1_12) May 6, 2022

Напомним, угроза высадки десанта рф в Одессе, пойдут ли оккупанты на штурм.

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