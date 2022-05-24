За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 16 атак врага, уничтожено 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно близ Лисичанска и Северодонецка.

«На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью окружения городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области», - сообщают в Генштабе.

На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка. На Славянском подразделения врага готовятся к возобновлению наступления – агрессор развернул в южной части Изюма дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

Между тем на Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

По данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка, а на Запорожском оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка – Каменское.

На Харьковском направлении противник сосредотачивается на удержании занятых позиций и улучшении тактического положения. В частности, враг проводит штурмовые действия с целью закрепления на Западной и северной окраинах населенного пункта Терновая.

Добавим, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне готовятся наступать в сторону Запорожья, для чего сконцентрировали силы в Васильевке.

Он отметил, что российские войска в Васильевке усилены тремя батальйонно-тактическими группами и теперь солдат рф в городе больше, чем местных жителей.

Напомним, экс-министр Павел Климкин предупредил, на что Путин может уговорить Лукашенко.

Также сообщалось, что на Путина было совершено покушение.

Кроме того Politeka.net писала, что родителям погибших на крейсере "Москва" предложили "решение".