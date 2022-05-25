Однако, как сообщает председатель ОГА Сергей Гайдай, город держит оборону.
По его словам, в последние дни, когда жилой массив обстреливают непрерывно, добраться до места гибели человека крайне сложно. Более того - русские бьют по скоплению людей.
«Да, они знают, что на северодонецком «Азоте» обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда. Вчера они убили там четырех местных жителей, еще трое госпитализированы. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия – туда тоже бьют неслучайно», - сообщил Гайдай, добавив, что эту информацию оккупант собирает, используя беспилотники, а также поступают данные от наводчиков.
"Поэтому, будьте внимательными - предатели могут быть среди вас. Якобы прячась от обстрелов и получать вместе со всеми гуманитарную помощь, но при этом помогать врагу», - обратился Гайдай к жителям Луганщины и в частности Северодонецка.
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Еще два человека погибли в старых районах города, и еще четыре человека ранены.
"Всего за 24 мая шестеро погибших и восемь раненых. Одной женщине пришлось ампутировать ногу", - сообщил Гайдай.
В эти минуты, при поддержке артиллерии, российские оккупанты ведут наступление на Северодонецк.
Напомним, в новой сводке Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки отбито девять атак российских захватчиков, уничтожено три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одну единицу другой автомобильной техники.
Также сообщалось, что утром оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу.
Кроме того Politeka.net писала, что начальник украинской разведки назвал диагноз владимира путина.