За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 14 атак врага, уничтожены две артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники и 10 вражеских автомобилей.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, согласно новым данным, на Донецком направлении подразделения оккупантов сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах Лисичанск, Северодонецк и блокировании основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для дальнейшего наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окраинах города Северодонецка: для усиления группировки перебросил с территории рф боеприпасы и технику.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления на направлении Александрополья – Камышеваха.

На Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.

Для пополнения потерь группировки войск оккупанты перемещают из россии и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

На Николаевском направлении с целью проведения наступательных действий для возвращения утраченных позиций противник перебросил отдельные подразделения на определенные направления. На Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы войск ВСУ и ведет контрбатарейную борьбу.

Напомним, Шмыгаль указал на трагическую деталь по жертвам российского вторжения.

Как сообщала Politeka, оккупанты не унимаются, под удар попал Криворожский район.

Также Politeka писала, что мобилизованные из "Л/ДНР" устроили перестрелку с россиянами.