По словам очевидцев – взрывов было два. Были они такой силы, что в окнах жилых домов сразу в нескольких районах города задрожали стекла.
По неподтвержденным данным, украинские партизаны подорвали боеприпасы оккупантов. В то же время оккупационные власти города утверждают, что взрывы в порту связаны с разминированием.
Впрочем, в эту версию никто не верит. Так, пользователи соцсетей иронично отмечают, что это «разминирование» явно было для оккупантов неудачным.
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«Какое может быть разминирование, если два месяца тому назад там подорвали БДК Саратов? Кто его минировал?», «Разминировали целый склад боеприпасов», «Разминирование в порту, что может быть лучше, ведь обычно мину надо вывезти в поле, не?», «Разминировали прямо в порту. Ну да, ну да.....», - комментируют кадры пользователи соцсетей.
Ранее стало известно, что российские военные ремонтируют во временно оккупированном Крыму большой десантный корабль, который, вероятно, был подбит украинскими силами в порту Бердянска.
Журналисты методом исключения предположили, что этот корабль – "Новочеркасск", он был поврежден при атаке украинских сил на российский флот в оккупированном Бердянске, во время которой еще был уничтожен бдк "Саратов" и поврежден бдк "Цезарь Куников".
Напомним, сегодня также стало известно, что войска Беларуси стягивают к границе с Украиной еще больше техники.
Кроме того Politeka.net писала о гибели российских оккупантов под Мелитополем - захватчики разбились в ДТП на украденном авто.
Также сообщалось, что со дна Киевского водохранилища подняли вражеский вертолет, на котором оккупанты прорывались в столицу.