В порту оккупированного Бердянска гремят взрывы. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что в небо поднимается столб белого дыма.

По словам очевидцев – взрывов было два. Были они такой силы, что в окнах жилых домов сразу в нескольких районах города задрожали стекла.

По неподтвержденным данным, украинские партизаны подорвали боеприпасы оккупантов. В то же время оккупационные власти города утверждают, что взрывы в порту связаны с разминированием.

Впрочем, в эту версию никто не верит. Так, пользователи соцсетей иронично отмечают, что это «разминирование» явно было для оккупантов неудачным.

«Какое может быть разминирование, если два месяца тому назад там подорвали БДК Саратов? Кто его минировал?», «Разминировали целый склад боеприпасов», «Разминирование в порту, что может быть лучше, ведь обычно мину надо вывезти в поле, не?», «Разминировали прямо в порту. Ну да, ну да.....», - комментируют кадры пользователи соцсетей.

Ранее стало известно, что российские военные ремонтируют во временно оккупированном Крыму большой десантный корабль, который, вероятно, был подбит украинскими силами в порту Бердянска.

Журналисты методом исключения предположили, что этот корабль – "Новочеркасск", он был поврежден при атаке украинских сил на российский флот в оккупированном Бердянске, во время которой еще был уничтожен бдк "Саратов" и поврежден бдк "Цезарь Куников".

Напомним, сегодня также стало известно, что войска Беларуси стягивают к границе с Украиной еще больше техники.

Кроме того Politeka.net писала о гибели российских оккупантов под Мелитополем - захватчики разбились в ДТП на украденном авто.

Также сообщалось, что со дна Киевского водохранилища подняли вражеский вертолет, на котором оккупанты прорывались в столицу.