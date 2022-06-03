Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, согласно новым данным, на Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил республики Беларусь сосредоточены на усилении охраны государственной границы. В то же время происходит ротация подразделений спецназначения в приграничных с Украиной районах.

«В ходе проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь проведено собрание специалистов связи и инженерно-технического состава», - сообщают в ВСУ.

Угроза нанесения ракетных ударов с Беларуси сохраняется.

Напомним, ранее сообщалось, что войска Александра Лукашенко стягивают к границе Украины еще больше военной техники – был замечен эшелон.

На технике есть опознавательный знак - красный квадрат. Большая часть данной техники стояла в Хойниках с 7 мая. Ранее ее использовали для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Другая же, меньшая часть также использовалась для усиления границы с Польшей, а теперь ее перевозят в направлении Бреста – к границе с Волынской областью Украины.

Также сообщалось, что секретарь СНБО Данилов ответил, сможет ли Украина отбить атаку из Беларуси.

Кроме того Politeka.net писала об огромных потерях оккупантов под Попасной.