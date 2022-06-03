Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Так, согласно новым данным, на Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил республики Беларусь сосредоточены на усилении охраны государственной границы. В то же время происходит ротация подразделений спецназначения в приграничных с Украиной районах.
«В ходе проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь проведено собрание специалистов связи и инженерно-технического состава», - сообщают в ВСУ.
Угроза нанесения ракетных ударов с Беларуси сохраняется.
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Лукашенковские войска стягивают к границе с Украиной еще больше техники: «На машинах можно заметить..."
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Напомним, ранее сообщалось, что войска Александра Лукашенко стягивают к границе Украины еще больше военной техники – был замечен эшелон.
На технике есть опознавательный знак - красный квадрат. Большая часть данной техники стояла в Хойниках с 7 мая. Ранее ее использовали для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Другая же, меньшая часть также использовалась для усиления границы с Польшей, а теперь ее перевозят в направлении Бреста – к границе с Волынской областью Украины.
Также сообщалось, что секретарь СНБО Данилов ответил, сможет ли Украина отбить атаку из Беларуси.
Кроме того Politeka.net писала об огромных потерях оккупантов под Попасной.