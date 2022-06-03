За сто дней войны Россия, по сравнению с первоначальным планом, не достигла ни одной из своих стратегических целей.

Об этом, как пишет Politeka.net, констатируют в британской разведке.

«Для того, чтобы РФ достигла хоть какого-то успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции в рабочую силу и оборудование, и, вероятно, на это потребуется значительное время», - подчеркнули в Министерстве обороны Великобритании.

Тем временем Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях российских захватчиков. Так, за сто дней с начала полномасштабного вторжения в Украине было ликвидировано:

личного состава около 30 950 человек

танков ‒ 1367 ед.

боевых бронированных машин 3 366 ед.

артиллерийских систем 661 ​ ед.

РСЗО - 207.

средства ПВО - 95

самолетов 210

вертолетов – 175

БПЛА оперативно-тактического уровня – 535

крылатые ракеты - 121

корабли/катера/ - 13

автомобильной техники и автоцистерн – 2 329

специальная техника – ​​51

Также отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

"Слава ЗСУ", "Слава украинским воинам", "Верим Вооруженным Силам Украины", "Когда же они закончатся..." - пишут украинцы в комментариях.

Добавим, что также стало известно, что украинские военные начали трёхнедельный курс обучения работе с американскими РСЗО Himars.

Тем временем Кремль запретил государственным российским СМИ говорить о продолжительности войны против Украины.

Российские власти боятся, что россияне заметят, как «затянулась» «спецоперация», за три месяца российские войска не смогли добиться значительного продвижения.

«А о ее целях, кроме «денацификации» и «демилитаризации» Украины, до сих пор ничего не известно. Люди эти слова не понимают, но видят, что боевые действия идут уже долго. До «операции» им внушалось, что Украина — государство слабое. Но теперь выходит, что быстро победить его не получается», — отметил близкий к Кремлю собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты мечтают о ротации и не хотят воевать.

Также сообщалось, что оккупанты в Северодонецке попали в ловушку.

Кроме того, Politeka.net писала, что российская артиллерия на территории Украины будет уничтожена за неделю-две.