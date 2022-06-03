Об этом, как пишет Politeka.net, констатируют в британской разведке.
«Для того, чтобы РФ достигла хоть какого-то успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции в рабочую силу и оборудование, и, вероятно, на это потребуется значительное время», - подчеркнули в Министерстве обороны Великобритании.
Тем временем Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях российских захватчиков. Так, за сто дней с начала полномасштабного вторжения в Украине было ликвидировано:
личного состава около 30 950 человек
танков ‒ 1367 ед.
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боевых бронированных машин 3 366 ед.
артиллерийских систем 661 ед.
РСЗО - 207.
средства ПВО - 95
самолетов 210
вертолетов – 175
БПЛА оперативно-тактического уровня – 535
крылатые ракеты - 121
корабли/катера/ - 13
автомобильной техники и автоцистерн – 2 329
специальная техника – 51
Также отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
"Слава ЗСУ", "Слава украинским воинам", "Верим Вооруженным Силам Украины", "Когда же они закончатся..." - пишут украинцы в комментариях.
Добавим, что также стало известно, что украинские военные начали трёхнедельный курс обучения работе с американскими РСЗО Himars.
Тем временем Кремль запретил государственным российским СМИ говорить о продолжительности войны против Украины.
Российские власти боятся, что россияне заметят, как «затянулась» «спецоперация», за три месяца российские войска не смогли добиться значительного продвижения.
«А о ее целях, кроме «денацификации» и «демилитаризации» Украины, до сих пор ничего не известно. Люди эти слова не понимают, но видят, что боевые действия идут уже долго. До «операции» им внушалось, что Украина — государство слабое. Но теперь выходит, что быстро победить его не получается», — отметил близкий к Кремлю собеседник.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты мечтают о ротации и не хотят воевать.
Также сообщалось, что оккупанты в Северодонецке попали в ловушку.
Кроме того, Politeka.net писала, что российская артиллерия на территории Украины будет уничтожена за неделю-две.