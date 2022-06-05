Россия продолжает создавать угрозу ядерной катастрофы в Украине и для всего мира.

Утром 5 июня в Дарницком и Днепровском районах Киева прогремели взрывы. Очевидцы сообщали о пожарах на местах.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что на данный момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали.

Как уточнил член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, удары наносились по объектам УЗ.

При этом пресс-служба госпредприятия "Энергоатом" заявила, что россия совершила очередной акт ядерного терроризма - в 5.30 утра российская крылатая ракета, похожая на ракету типа «Калибр», пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Так предположили, что эта ракета была выпущена в сторону Киева, где сегодня с утра прогремели взрывы, и показали кадры.

"Сейчас россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой. Рашисты до сих пор не понимают, что даже самый маленький обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может повлечь ядерную катастрофу и утечку радиации", — сказано в сообщении.

Напомним, в Офисе президента раскрыли замысел оккупантов по созданию предпосылок для дальнейшего захвата Днепра и Одессы.

Как сообщала Politeka, Алексей Резников озвучил смелый прогноз о сроках окончания войны.

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