Две украинки погибли в аварии на железной дороге в Германии.

Подробности сообщает немецкое издание Bild.

В пятницу, 3 июня, недалеко от немецкого села Бурграйн в Баварии сошел с рельсов поезд, направлявшийся из города Гармиш-Партенкирхен в Мюнхен. Состав поезда сошел с рельсов, в результате чего перевернулись три вагона.

Как стало известно, в результате аварии пострадали около 60 человек. По меньшей мере пять человек погибли. Выяснилось, что среди жертв были две беженки из Украины.

Немецкие правоохранители сообщают, что погибли четыре женщины в возрасте 32, 39, 51 и 70 лет, а также подросток. Также известно, что одна из украинок была с ребенком, которого забрали в больницу с тяжелыми травмами.

Пока дипломатические представительства Украины в Германии никак не прокомментировали происшествие и не разглашали никаких подробностей о пострадавших украинцах.

Всего в поезде на момент аварии находилось 140 пассажиров.

ЧП прокомментировал министр транспорта Баварии Кристиан Бернрайтер, который сообщил, что точная причина происшествия еще не установлена, но по предварительным данным причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Напомним, трагедия произошла с украинками в Польше, в квартире также находились дети.

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