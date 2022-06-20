У россиян есть еще много полковников и генералов, заинтересованных в продолжении войны на территории Украины ради личной славы и повышений в звании.

Об этом заявил полковник британской армии в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Глен Грант в интервью «Еспресо».

Отметим, Глен Грант в январе заявлял, что россияне будут наступать с нескольких направлений и советовал президенту Владимириу Зеленскому: "здравый смысл, господин Президент Зеленский в том, что Россия готовится к нападению на вас. Готовьтесь отбивать нападение всеми средствами".

Сейчас, говоря о временных рамках войны, Грант констатировал, что война быстро не закончится.

«К сожалению, выглядит так, что у россиян достаточно оснащения и людей, чтобы продолжать войну еще много месяцев», - констатировал полковник.

По его словам, ракет и высокотехнологического оружия у россиян действительно становится все меньше.

«Но, к сожалению, когда у вас много человеческого ресурса, вы можете продолжать войну довольно долго, просто преобладать числом. Количество становится качественной единицей. По-моему, это продлится минимум полгода, и если Путин захочет, то может затянуться до года», - предположил Глен Грант.

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, на 20 июня количество ликвидированных оккупантов составило 33 800 тысяч.

Добавим, что ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война Украины против России может растянуться на годы и Альянс продолжит поддерживать украинский народ.

Также сообщалось, что Глен Грант рассказал, как украинцы могут победить россию, у которой всегда будет много "пушечного мяса".

Тем временем стало известно, что растет количество жертв ракетного удара по Днепропетровщине - там горящую нефтебазу пытаются потушить уже больше 40 часов.

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