В Полтавские области произошло ужасное ДТП с участием военного авто.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации.

"На железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавского района загорелся военный автомобиль. Он перевозил боекомплект. Продолжается детонация. Информация о пострадавших уточняется. Сохраняем спокойствие!",- сообщил Лунин.

"Воспламенение уже погасили. К сожалению, один военный получил ожоги рук и лица. Его доставили в больницу. Пиротехники начали обследовать территорию", - уточнил информацию руководитель Полтавской областной военной администрации.

Напомним, что британский полковник, предсказавший нападение рф, сказал, сколько может продолжаться война.

Как сообщала Politeka, Кремль поставил два задания перед Лукашенко.

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