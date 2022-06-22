Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях для выхода на административные границы Луганской области.

Как сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются установить полный контроль над Северодонецком, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.

В целях усиления, на Бахмутском направлении противник перегруппировал войска.

Добавим, что ранее советникк главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что у ВСУ "большие проблемы" под Северодонецком и Лисичанском. По его словам, оккупанты перебросили в этот район не менее трех батальонно-тактических групп.

«Задача - закрыть в тактическое окружение Золотое и Горское. И угроза этого закрытия совершенно реальная», - заверил Арестович.

Советник главы ОП также отметил, что основным приемом и способом ведения боевых действий у российских захватчиков сейчас является "тактика нарезания окружений".

Также он сообщил, что участившиеся обстрелы Харькова - это попытка оккупантов оттянуть украинскую артиллерию с других направлений на защиту города.

"Лупят по Харькову и области… По той же причине, по которой они били по Мариуполю, по Киеву, по Чернигову, по Сумам. Потому что надо террор населению устроить. Понятно, что если колошматить мирное население, то рано или поздно мы будем вынуждены реагировать и перебрасывать войска. В частности, это один из способов оттянуть артиллерию от нас. С нужных направлений - на защиту Харькова", - сообщил Арестович.

Напомним, одна из ракет, которую ночью рашисты запускали по Харькову, взорвалась в небе Белгорода.

Также Politeka.net писала, что будет с Россией, когда Путин умрет.

Кроме того Politeka.net сообщала, когда, по мнению Арестовича, войска рф покинут Украину.