Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
По его словам, в Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг вновь открыл огонь по поселкам Синецкий и Павлоград по уже разрушенным мостам и дважды по «Азоту» - повреждено территорию очистных сооружений и одну из проходных химического объединения.
Также Гайдай сообщил, что россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового.
"Тяжело на Попаснянском направлении. Враг зашел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое воздействие на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горного", - сообщил Гайдай.
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Под плотным огневым давлением сейчас и Лисичанск. Так, по словам Гайдая, город обстреливают из артиллерии, танков, авиации.
"Имеем по меньшей мере трех раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских. Ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ", - рассказал глава Луганской ОВА.
Известно, что в Горном за минувшие сутки разрушено девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12.
Напомним, враг пытается заблокировать ВСУ - где сейчас самые "большие проблемы".
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