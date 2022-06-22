Как сообщает Politeka.net с ссылкой на руководителя Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, россияне нанесли удар по пляжу на озере Золотая рыбка, что в черте города.

"По предварительной информации, использовали кассетные снаряды. Всего в результате обстрела погиб 1 человек, 11 получили ранения. Это еще одно военное преступление русских на нашей земле. Все тщательно документируем. За все придется отвечать!", - сообщил Кириленко, опубликовав также фото с места обстрела.

Добавим, что ранее Кириленко сообщил, что оккупанты уничтожили школу в Авдеевке "Градом" с магниевым зарядом.

Всего в области разрушено более двухсот школ.

Между тем стало известно, что, по последним официальным данным, россияне уже убили в Украине 324 ребенка, почти 600 детей ранены.

Напомним, что подтвердилась гибель известного журналиста, общественного деятеля и писателя Владимира Чепового.

Чеповой ушел на фронт добровольцем ТРО и погиб в первые недели июня в бою.

Также сообщалось, что оккупанты наступают и закрепляются еще в трех населенных пунктах.

Кроме того Politeka.net писала, что враг пытается заблокировать ВСУ - где сейчас "большие проблемы".