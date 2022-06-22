Соответствующиие кадры уже появились в Сети, пишет Politeka.net.
Отметим, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Новошахтинский завод нефтепродуктов, основной долей которого владеет жена главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко, поставляет топливо для танков вооруженных сил россии на оккупированном Донбасе.
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"По той информации, которая у нас есть в наличии, дизельное топливо, которое производит этот завод, заправляется в танки российской федерации на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – говорил в интервью Данилов.
Напомним, россияне ударили кассетными снарядами по пляжу с детьми.
Также сообщалось, что оккупанты наступают и закрепляются еще в трех населенных пунктах.
Кроме того Politeka.net писала, что враг пытается заблокировать ВСУ - где сейчас "большие проблемы".