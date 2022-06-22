Соответствующиие кадры уже появились в Сети, пишет Politeka.net.

⚡️В Ростовской области горит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Виктору Медведчуку. pic.twitter.com/YXVBpzxlTy — Stanislav Tsykalovskyi (@proctolog) June 22, 2022

Отметим, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Новошахтинский завод нефтепродуктов, основной долей которого владеет жена главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко, поставляет топливо для танков вооруженных сил россии на оккупированном Донбасе.

"По той информации, которая у нас есть в наличии, дизельное топливо, которое производит этот завод, заправляется в танки российской федерации на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – говорил в интервью Данилов.

Напомним, россияне ударили кассетными снарядами по пляжу с детьми.

Также сообщалось, что оккупанты наступают и закрепляются еще в трех населенных пунктах.

Кроме того Politeka.net писала, что враг пытается заблокировать ВСУ - где сейчас "большие проблемы".