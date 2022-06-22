В Кропивницком незаконно продавали автомобили, которые передавали на ВСУ из Польши.

Об этом сообщили в прокуратуре Кировоградской области.

Так, в мае в областном центре автомобили продали и незаконно получили 16300 долларов. Противоправные действия лица пресекли сотрудники управления Службы безопасности Украины в области, следственного управления полиции Кировоградской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Установлено, что представитель общественной организации во время военного положения продавал легковые и напіввантажні автомобили, полученные из Польши в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Речь идет об автомобилях Volkswagen Touran, Hyundai Santa FE и KIA Sorento.

Во время досудебного расследования лицу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание – лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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