Противник не прекращает ведения наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и пытается возобновить наступление в Николаевской области.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на новую сводку Генштаба ВСУ, на Славянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру, а на Северодонецком направлении противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Кроме того оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, боевые действия продолжаются. Наступательные действия врага в районе Боровского наши воины успешно остановили.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из артиллерии, пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль пути сообщения.

На Новопавловском направлении враг наносил огневое воздействие в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива. Задействованные врагом диверсионно-разведывательные группы украинские воины обнаружили и разбили. Остатки ДРГ противника в панике сбежали.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. С целью недопущения переброски резервов на угрожающие направления враг обстреливал наши войска.

В рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск.

На Южнобугском направлении противник обороняется и пытается проводить контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе Белой Криницы. Наша авиация ударила по скоплениям врага в ответ.

Украинские партизаны продолжают сопротивление на временно захваченных территориях.

Напомним, российский военный самолет упал и загорелся сразу после взлета.

Также сообщалось, что дни "великой" империи уже сочтены - спрогнозирован распад рф.

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