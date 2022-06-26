Мэр Киева Виталий Кличко сообщил первые подробности ЧП.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели на месте. В двух домах происходит спасение и эвакуация жильцов", - написал мэр и добавил, что под завалами есть люди. Часть жильцов эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали.
Подробности ракетной атаки также раскрыли в ГСЧС Украины: в результате обстрела пожар охватил многоэтажный жилой дом.
Так, сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы поступило в ГСЧС 26 июня в 06:29. На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения.
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"По прибытию, бойцы установили, что в результате вражеского обстрела, произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей", — сказано в сообщении.
Общая площадь возгорания составила 300 кв. м.
Также известно, что в Киевской области сработала ПВО — сбита одна ракета. Руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что ее остатки упали на окраинах одного из сел. Разрушений и пострадавших нет.
Напомним, обезумевший лукашенко сделал заявление о Литве и попросил путина о "помощи".
Как сообщала Politeka, Беларусь и рф изгнаны: страны-агрессоры лишены важного статуса в мире.
Также Politeka писала, что в Генштабе предупредили о местах наступления и концентрации сил оккупантов.