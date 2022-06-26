Российские оккупанты создают угрозу ядерной катастрофы не только для Украины, но и всей Европы.

Пресс-служба госпредприятия "Энергоатом" заявила, что Россия в воскресенье, 26 июня, вновь прибегла к ядерному терроризму – в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

Пролет ракеты над АЭС был зафиксирован на видео. Она летела с юга на север Украины.



"В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на факты бездумных действий россии. Она продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, но и всей Европы. Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь очень серьезные последствия и может грозить миру страшной ядерной катастрофой!",- сказано в сообщении.

В "Энергоатоме" предполагают, что целью этой ракеты был Киев, где с самого утра раздавались взрывы.

Подробности ракетной атаки по Киеву раскрыли в ГСЧС Украины: в результате обстрела пожар охватил многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе столицы.

Спасатели установили, что произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м. Под завалами находились люди, сейчас их эвакуируют и оказывают медицинскую помощь.

Напомним, обезумевший лукашенко сделал заявление о Литве и попросил путина о "помощи".

Как сообщала Politeka, Беларусь и рф изгнаны: страны-агрессоры лишены важного статуса в мире.

Также Politeka писала, что в Генштабе предупредили о местах наступления и концентрации сил оккупантов.