Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, вечером 27 июня российские оккупанты обстреляли Северную Салтовку. Российские снаряды попали по дворам жилых домов и улицам. Синегубов подчеркнул, что пострадала исключительно гражданская инфраструктура с мирными жителями.

В результате обстрела по последним данным погибли 4 человека. Еще 19 пострадали, из них 4 ребенка. В данный момент медики оказывают им всю необходимую помощь. При этом отмечается, что это не окончательные данные: пострадавших может быть больше.

«Враг сознательно терроризирует гражданское население. Призываю всех быть максимально осторожными. Без необходимости не выходить на улицы. В случае сигнала тревоги – сразу идти к укрытию!», - обратился к людям Синегубов.

Российские оккупанты с самого начала войны не прекращают наносить удары по Харькову и области. Накануне враг обстрелял Чугуевскую общину, в результате погибли двое мирных жителей. В ночь на 27 июня одна из ракет россиян попала во двор харьковской школы. Еще один удар пришелся по административному зданию.

Напомним, ракетный удар рф по Кременчугу: появились первые данные о жертвах.

Как сообщала Politeka, ракетный удар нанесен по скоплению людей в Кременчуге.

Также Politeka писала, что Братчук эмоционально прокомментировал очередную агрессию россиян.