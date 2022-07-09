Во временно оккупированном Херсоне снова гремят взрывы.

Утром в субботу, 9 июля, появилась информация об уничтожении очередного военного склада оккупантов возле Херсона. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Официальной информации о случившемся нет, но местные жители говорят, что это горят склады рашистов. Слышны звуки детонации боеприпасов.

Также сообщается, что в Херсоне зафиксированы массовые запуски ракет, летает авиация. Сейчас небо над городом "порезано" следами от запусков.

Кроме того, в некоторых районах исчезла связь и свет.

Также сообщается, что в ночь на 9 июля на оккупированных территориях Донбасса произошли сразу два пожара на военных складах врага. Появились кадры "фейерверков" и "хлопков" в Харцызске Донецкой области и Кадиевке на Луганщине.

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