Утром в субботу, 9 июля, появилась информация об уничтожении очередного военного склада оккупантов возле Херсона. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Официальной информации о случившемся нет, но местные жители говорят, что это горят склады рашистов. Слышны звуки детонации боеприпасов.
Также сообщается, что в Херсоне зафиксированы массовые запуски ракет, летает авиация. Сейчас небо над городом "порезано" следами от запусков.
Кроме того, в некоторых районах исчезла связь и свет.
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Также сообщается, что в ночь на 9 июля на оккупированных территориях Донбасса произошли сразу два пожара на военных складах врага. Появились кадры "фейерверков" и "хлопков" в Харцызске Донецкой области и Кадиевке на Луганщине.
Напомним, в Днепропетровской области поймали коварного предателя.
Также сообщалось, что в СБУ назвали кремлевских прихвостней, которых рф собиралась привести к власти в Украине .
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