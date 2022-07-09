Утром в субботу, 9 июля, появилась информация об уничтожении очередного военного склада оккупантов возле Херсона. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Официальной информации о случившемся нет, но местные жители говорят, что это горят склады рашистов. Слышны звуки детонации боеприпасов.

Также сообщается, что в Херсоне зафиксированы массовые запуски ракет, летает авиация. Сейчас небо над городом "порезано" следами от запусков.

Кроме того, в некоторых районах исчезла связь и свет.

Популярные статьи сейчас

Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."

"Жрите что есть и точка": в россии признали еще один громкий провал

Стрелял на поражение: подозреваемый ответил, почему лишил жизни экс-премьера Японии

Кароль в платье с огромной бабочкой пленила роковым образом: "Твои грехи"

"Невероятный скандал": актрисы "Дизель шоу" устроили разбор полетов прямо на сцене, видео
Показать еще

Также сообщается, что в ночь на 9 июля на оккупированных территориях Донбасса произошли сразу два пожара на военных складах врага. Появились кадры "фейерверков" и "хлопков" в Харцызске Донецкой области и Кадиевке на Луганщине.

Напомним, в Днепропетровской области поймали коварного предателя.

Также сообщалось, что в СБУ назвали кремлевских прихвостней, которых рф собиралась привести к власти в Украине .

Кроме того, Politeka.net писала, что в Кабмине разоблачили агента ФСБ.