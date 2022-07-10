По меньшей мере три десятка человек находятся под завалами 5-этажки в городе Часовой Яр в Бахмутском районе Донецкой области, которую вечером 9 июля россияне атаковали ракетами из Ураганов.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и показал кадры с места ЧП.

"В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели — пытаются спасти тех, кто оказался под завалами. По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок", — рассказал глава ОВА.



На поверхность уже смогли достать 6 погибших и 5 раненых. В настоящее время спасатели сумели установить контакт с двумя оказавшимися под руинами людьми. Спасательная операция продолжается.

Отметим, в субботу в Часовом Яру россияне также обстреляли железнодорожную станцию ​​– несколько человек получили легкие контузии.

Также Кириленко сообщил, что за 9 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Константиновке, Красногоровке и Переездном. Еще 23 человека получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ракеты из Белгорода не долетели до Украины и уничтожили состав самих оккупантов.

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