Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Так, сообщается, что на Слобожанском направлении подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск.
На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали окрестности населенных пунктов, нанесли авиационный удар неподалеку от Богородичного. Вражеский штурм в направлении Краснополья украинские воины успешно отразили.
В Донецком направлении враг ведет подготовку к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.
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На Новопавловском направлении оккупанты ведут штурмовые действия для улучшения тактического положения. Активизировалась штурмовая и армейская авиация.
На Бахмутском направлении россияне продолжают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Угледар, Времовка, Белогорье, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Каменское. Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Орехова и авиационные удары в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.
Очередная враждебная попытка наступления в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад.
На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны.
Добавим, что в это время появилась информация, что в Херсонской области ВСУ нанесли удар по командно-наблюдательному пункту российской артиллерийской бригады и контрольно-командному пункту Росгвардии.
Подтвержденные потери россиян составляют: 38 военнослужащих, 10 единиц техники, среди которых: 4 гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс и 5 единиц автотехники. Уничтожены 2 склада боеприпасов в Херсонской области.
Напомним, Лавров стал изгоем на саммите G20.
В Сети также появилось видео, как итальянский ведущий закрыл российскому пропагандисту Соловьеву рот в прямом эфире.
Также сообщалось о новом приказе Зеленского об освобождении украинских территорий.