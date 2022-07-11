Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, сообщается, что на Слобожанском направлении подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск.

На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали окрестности населенных пунктов, нанесли авиационный удар неподалеку от Богородичного. Вражеский штурм в направлении Краснополья украинские воины успешно отразили.

В Донецком направлении враг ведет подготовку к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

На Новопавловском направлении оккупанты ведут штурмовые действия для улучшения тактического положения. Активизировалась штурмовая и армейская авиация.

На Бахмутском направлении россияне продолжают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Угледар, Времовка, Белогорье, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Каменское. Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Орехова и авиационные удары в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.

Очередная враждебная попытка наступления в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны.

Добавим, что в это время появилась информация, что в Херсонской области ВСУ нанесли удар по командно-наблюдательному пункту российской артиллерийской бригады и контрольно-командному пункту Росгвардии.

Подтвержденные потери россиян составляют: 38 военнослужащих, 10 единиц техники, среди которых: 4 гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс и 5 единиц автотехники. Уничтожены 2 склада боеприпасов в Херсонской области.

Напомним, Лавров стал изгоем на саммите G20.

В Сети также появилось видео, как итальянский ведущий закрыл российскому пропагандисту Соловьеву рот в прямом эфире.

Также сообщалось о новом приказе Зеленского об освобождении украинских территорий.