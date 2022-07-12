Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом сводке Генштаба ВСУ.
Так, сообщается, что на Харьковском направлении враг вел обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и других населенных пунктов.
Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.
На Славянском направлении подразделения противника продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Но все действия врага в направлениях этих населенных пунктов были неудачными. Наши воины отогнали оккупантов назад.
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Противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Ведет обстрел по позициям вдоль линии столкновения с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. В отдельных районах производит фортификационное оборудование передовых позиций.
На Бахмутском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают из артиллерии районы населенных пунктов. Нанесли авиаудар вблизи Новоандреевки парой самолетов Су-25.
В Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины. В целях сковывания действий наших войск вел обстрелы из ствольной артиллерии.
Тем временем в Сети сообщили, что в Новой Каховке ВСУ взорвали склад, на который оккупанты несколько суток разгружали боеприпасы.
Напомним, оккупантам приходится менять позиции и тактику из-за HIMARS.
Также сообщалось, что оккупант выдал, как ВСУ кошмарит россиян в Херсонской области.
Кроме того, Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе "платят" за разбор завалов тарелкой каши и водой.