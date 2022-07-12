Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Донецкой ОВО Павел Кириленко утром 12 июля.
Уже 34 погибших и 9 раненых получили спасатели из-под завалов многоэтажки в городе Часов Яр Донецкой области.
За 11 июля еще 8 погибших обнаружили спасатели под завалами дома.
Среди погибших – 9-летний мальчик. Еще один человек вчера погиб в Марьинке. Двое гражданских в области получили ранения.
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По состоянию на 06:30 работники ГСЧС расчистили около 70% развалин. Спасательная операция продолжается.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, российские оккупанты ударили «Искандерами» по многоэтажке в городе Часов Яр на Донетчине вечером в субботу, 9 июля.
Ориентировочно попали четыре ракеты. По предварительным оценкам экспертов, это были "Искандеры".
Дом, в который попали российские оккупанты – это общежитие, где находились гражданские люди.
"Военных объектов здесь поблизости нет", - сообщал первый заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Вячеслав Бойцов.
Напомним, оккупантам приходится менять позиции и тактику через HIMARS.
Также сообщалось, что оккупант выдал, как ВСУ кошмарит россиян в Херсонской области.
Кроме того, Politeka писала, что кафиры в Мариуполе "платят" за разбор завалов тарелкой каши и водой.