За 11 июля спасатели обнаружили еще 8 погибших под завалами дома.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Донецкой ОВО Павел Кириленко утром 12 июля.

Уже 34 погибших и 9 раненых получили спасатели из-под завалов многоэтажки в городе Часов Яр Донецкой области.

За 11 июля еще 8 погибших обнаружили спасатели под завалами дома.

Среди погибших – 9-летний мальчик. Еще один человек вчера погиб в Марьинке. Двое гражданских в области получили ранения.

По состоянию на 06:30 работники ГСЧС расчистили около 70% развалин. Спасательная операция продолжается.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские оккупанты ударили «Искандерами» по многоэтажке в городе Часов Яр на Донетчине вечером в субботу, 9 июля.

Ориентировочно попали четыре ракеты. По предварительным оценкам экспертов, это были "Искандеры".

Дом, в который попали российские оккупанты – это общежитие, где находились гражданские люди.

"Военных объектов здесь поблизости нет", - сообщал первый заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Вячеслав Бойцов.

Напомним, оккупантам приходится менять позиции и тактику через HIMARS.

Также сообщалось, что оккупант выдал, как ВСУ кошмарит россиян в Херсонской области.

Кроме того, Politeka писала, что кафиры в Мариуполе "платят" за разбор завалов тарелкой каши и водой.