Как сообщает Politeka.net ссылкой на Генштаб ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях в подразделениях вооруженных сил республики беларусь, выполняющих задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы, проведена ротация части личного состава и техники.
Продолжается проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области беларуси, сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов по Украине.
На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов. Основные усилия сосредотачивают на обороне, ведут обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии.
На Славянском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов.
Штурм в направлении Долгенького и Долина украинские защитники успешно отбили, однако не исключается продолжение ведения противником штурмовых действий для улучшения тактического положения и создания условий для наступления в направлении Изюм - Славянск.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Ракетный удар по общежитию: жертв уже 34, спасательная операция продолжается
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в узком комбинезоне устроила тренировку в спортзале: кадры
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в платье с разрезом от бедра изумила красотой: фото
"Холостячка" Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль: "Дали нам отдохнуть"
На Краматорском направлении враг активных действий не вел, совершал обстрелы, вел воздушную разведку из БПЛА типа "Орлан-10" и задействовал диверсионно-разведывательные группы.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания наших войск оккупанты вели артиллерийские обстрелы, нанесли авиационные удары неподалеку от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.
На Южнобужском направлении, чтобы помешать перегруппировке наших войск, агрессор вел артиллерийский огонь.
Также в Генштабе отмечают, что морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Оккупанты жалуются на неэффективность своих атак на украинские позиции.
Между тем Институт изучения войны констатирует, что силы России провалили наступление к северу от Славянска и Харькова и к востоку от Северска.
ВСУ интенсивно и точно бьют по составам России с боеприпасами на юге.
Напомним, в СНБО раскрыли важный нюанс запланированной деоккупации.
Также сообщалось, что разведка провела спецоперацию и вырвала украинцев из плена оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала, что буряты выпрыгивают из автобусов, чтобы не попасть в Украину.