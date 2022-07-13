Как сообщается, ВСУ нанесли очередной точный удар по базе оккупантов.
Российские СМИ утверждают, что украинские войска попали в Луганске по «военной части ПВО».
«Бомбануло!», «Опять закурили за складах гуманитарной помощи? Сколько можно?», «Кошмарсы работают», «HIMARS o'clock», «Это сгущенка взрывается», «Гуманитарный центр с шоколадками», - шутят пользователи соцсетей.
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Как известно, взрывы на своих складах боеприпасов и техники россияне пытаются завуалировать ложью о «гуманитарной помощи для обычных граждан».
Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) назвали безуспешными наступления русских к северу от Славянска, к востоку от Северска и неудачными штурмами к северу от Харькова. В ISW утверждают, что российские войска остаются на оперативной паузе. Оккупанты продолжают перегруппировку, отдых, переоборудование и восстановление; однако продолжают бомбить критические районы, чтобы создать условия для будущих наземных наступательных действий. Также вражеские войска производят ограниченные атаки.
Напомним, что в Генштабе сообщили, что оккупанты массово пьянствуют и бегут с поле боя.
Также сообщалось, что в СНБО раскрыли важный нюанс запланированной деоккупации.
Кроме того Politeka.net писала, что разведка провела спецоперацию и вырвала украинцев из плена оккупантов.