Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, на Волынском, Полесском и Северском направлениях изменений в составе, положении подразделений и характере деятельности противника не отмечается.

На Харьковском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных калибров. На Славянском направлении враг также не прекращает обстрелы. Оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлении Курульки, но успеха не имели и отошли.

На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов, ведет наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии. Украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Зафиксировано большое количество обстрелов населённых пунктов. Оккупанты совершали наступление в направлении населенного пункта Каменка, имеют частичный успех.

В Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения.

Как сообщают в Генштабе, фиксируются случаи плохого продовольственного обеспечения оккупационных войск. По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина – значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины.

Добавим, что в свою очередь министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что у границы с Беларусью усилили борьбу с диверсантами.

По его словам, самое действенное для борьбы с диверсантами - видеонаблюдение и блокпосты с тщательной проверкой.

Напомним, ВСУ крепко зажали россиян на одном из направлений – враг в панике.

Также сообщалось, что в Луганске небо стало красным от пожара и взрывов.

Кроме того, Politeka.net писала, что спрогнозирован ряд громких отставок в России.