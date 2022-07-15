Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают откровенно врать о расположении военных подразделений в детских садах, больницах и церквях.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того, сообщается, что на Харьковском направлении враг пытается удержать занятые районы и не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вел воздушную разведку оперативно-тактическим БПлА "Орлан-10".

На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска.

На Донецком направлении противник продолжает обстреливать подразделения сил обороны Украины из артиллерии и танков по линии столкновения. Ведет разведку, пытаясь найти слабые места в обороне наших войск. Основные усилия сосредотачивается на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытается продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.

На Краматорском направлении враг проводит перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы позиций ВСУ. Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили, как и попытки овладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты получили жесткое сопротивление, понесли значительные потери и бесславно отошли.

Враг задействовал БпЛА вблизи Бахмутского. Также противник пытается усилить систему противовоздушной обороны тыловых баз и подразделений.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия захватчики не проводили, продолжали обстрелы по линии столкновения. Наносили авиационных ударов вблизи Каменки. Попытку вражеского наступления вблизи Водяного наши защитники быстро подавили точным огнем.

На Южнобужском направлении оккупанты совершали обстрелы гражданской и военной инфраструктуры, нанесли ракетный удар по Николаеву и авиаударам в районах Большого Артакового и Ольгиного.

Напомним, выяснились последствия удара оккупантов сразу по трем районам Днепропетровщины.

Также сообщалось, что девочка, погибшая в Виннице, была героиней видео с Зеленской .

Кроме того, Politeka.net писала, что жертвами ракетной атаки по Виннице стали трое детей.