СБУ «расколола» российских диверсантов из частной военной компании, которых спецназовцы Службы задержали на Харьковщине на прошлой неделе.

Как передает пресс-служба , в настоящее время получена исчерпывающая доказательная база их военных преступлений и зверств, которые они совершили на временно оккупированной Харьковщине.

Находясь на территории Изюмского района, захватчики проводили так называемые зачистки местного населения и охотились на АТОвцев.

Двое участников вражеской ДРГ – военнослужащие 16-й отдельной бригады специального назначения российской игры, а еще двое – наемники частной военной компании.

В начале сентября 2022 года на территории временно оккупированного пгт Боровая эта диверсионно-разведывательная группа похищала местных жителей, участвовавших в проведении АТО.

По данным следствия, всех похищенных мужчин помещали в трехметровую земляную яму и удерживали без воды и питания. Над задержанными жестоко издевались, угрожали убийством и избивали.

Оккупанты проводили допросы и пытались угрозами и пытками выбить информацию о других патриотически настроенных жителях региона.

Эти и другие факты зверств позволили сообщить рашистам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, с самого утра 17 октября Киев атаковли иранские дроны-камикадзе.

Также сообщалось, что в Беларуси продолжают фиксировать движение эшелонов военной техники.

Кроме того, стали известны подробности расстрела на полигоне в Белгородской области.