оккупанты пытались совершить прорыв былья Кременной, но для них все закончилось плохо.

По словам руководителя Луганской ОГА Сергея Гайдая, оккупанты пытались совершить прорыв силами в одну роту танков и роту пехоты.

«Что из этого вышло – хороший костер из танков «на миллион». Слава украинским защитникам!», - прокомментировал кадры с горящей техникой врага Гайдай.

Также руководитель Луганской ОГА рассказал, что бой был тяжелым.

«Бой был очень тяжелый – наши ребята уничтожили несколько танков россиян. Их наступление захлебнулось. Ситуация там стабилизировалась», – сообщил Гайдай.

Также он добавил, что на Сватовском направлении вчера россияне эвакуировали убитых и раненых.

Так как накануне также понесли значительные потери при попытке прорваться.

Добавим, что вечером 21 февраля во временно оккупированном Мариуполе прогремели 11 взрывов.

Предварительно горсовет Мариуполя сообщал о двух попаданиях – в районе АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район).

Сегодня утром в горсовете подтвердили информацию о том, что в районе аэропорта (Центральный район) был уничтожен состав боекомплекта окупантов.

Тем временем в акватории Азовского моря повышенная активность вражеской авиации. Зафиксировано 6 вражеских бортов, еще 2 борта над Крымом.

В Украине звучит масштабная воздушная тревога.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в центре Москве, количество жертв возросло.

Также сообщалось, что путин готовит для Беларуси страшную судьбу.

Кроме того, Politeka.net писала, что в войне в Украине наступил решающий момент.