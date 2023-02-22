По словам руководителя Луганской ОГА Сергея Гайдая, оккупанты пытались совершить прорыв силами в одну роту танков и роту пехоты.
«Что из этого вышло – хороший костер из танков «на миллион». Слава украинским защитникам!», - прокомментировал кадры с горящей техникой врага Гайдай.
Также руководитель Луганской ОГА рассказал, что бой был тяжелым.
«Бой был очень тяжелый – наши ребята уничтожили несколько танков россиян. Их наступление захлебнулось. Ситуация там стабилизировалась», – сообщил Гайдай.
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Также он добавил, что на Сватовском направлении вчера россияне эвакуировали убитых и раненых.
Так как накануне также понесли значительные потери при попытке прорваться.
Добавим, что вечером 21 февраля во временно оккупированном Мариуполе прогремели 11 взрывов.
Предварительно горсовет Мариуполя сообщал о двух попаданиях – в районе АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район).
Сегодня утром в горсовете подтвердили информацию о том, что в районе аэропорта (Центральный район) был уничтожен состав боекомплекта окупантов.
Тем временем в акватории Азовского моря повышенная активность вражеской авиации. Зафиксировано 6 вражеских бортов, еще 2 борта над Крымом.
В Украине звучит масштабная воздушная тревога.
Напомним, ранее сообщалось о пожаре в центре Москве, количество жертв возросло.
Также сообщалось, что путин готовит для Беларуси страшную судьбу.
Кроме того, Politeka.net писала, что в войне в Украине наступил решающий момент.