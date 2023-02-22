Как сообщается в местных пабликах, в дарницком районе города прорвало трубу. В результате тонны воды хлынули на асфальт, улицы превратились в реки.

«Заберите припаркованные авто, они тонут!», - коментируют опубликованные в Сети кадры.

На видео также можно увидеть, как водители за рулем своих машин пытаются "переплать" грязные потоки.

Тем временем власти пока не комментируют инцидент.

Ранее в КГГА предупредили, что в течение дня в столице возможен снег.

"Поэтому призываем всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными, передвигаясь по городу", - говорилось в сообщении.

Напомним, что ранее в Сети появились кадры последствий пятидневного шторма в горах Карпат.

Также сообщалось, что в Черном море раскололось пополам и утонуло судно, на котором находились россияне.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинка рассказала, как спасалась во время землетрясения в Турции.