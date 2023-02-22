Служба безопасности Украины заблокировала в Виннице канал "рекрутинга" бывших украинских заключенных в ряды российской частной военной компании "Вагнер". В результате спецоперации на территории областного центра задержан российский агент, который вербовал людей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, агентом оккупантов оказался местный рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование. За вступление в российскую ЧВК и участие в боевых действиях против ВСУ злоумышленник предлагал каждому "рекруту" денежное вознаграждение в размере от 2 до 4 тыс. долларов в месяц.

"Именно из-за широкого круга связей в криминальной среде, в том числе на территории страны-агрессора, на него вышел представитель группировки "Вагнера" и предложил свою помощь в войне против Украины. По указанию врага виннитчанин начал подыскивать уголовников для привлечения в состав частной военной компании РФ", — говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с перепиской с "вагнеровцем". Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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