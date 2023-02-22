21 февраля во Львовской области патрульной остановили автомобиль Mercedes-Benz G500 за нарушение ПДД.

Как сообщает патрульная полиция Львовской области, водитель автомобиля – несовершеннолетний.

Полицейские вызвали на место происшествия отца 15-летнего львовянина. Он уверял, что не знал о поступке сына.

На 50-летнего мужчину составили протокол по ч. 3 ст. 184 (совершение несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет правонарушения, ответственность за которое предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях) КУоАП.

"Смотрите за своими детьми и помните, что их поведение зависит от правильного воспитания", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что во Львове чиновник незаконно продал Дом ученых - общине города нанесен ущерб почти на 12 млн гривен.

Как сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, экспредседателю райадминистрации Львовского городского совета выдвинули подозрение в незаконном отчуждении Дома ученых.

Чиновник издал распоряжение и в дальнейшем подписал свидетельство на объект.

Таким образом право собственности на Дом ученых, расположенный в исторической части города, было зарегистрировано на другую организацию.

В результате таких действий по коммунальной собственности незаконно была отчуждена недвижимость, а общине города нанесен ущерб почти на 12 млн гривен.

Бывшему председателю РГА инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность).

В рамках уголовного производства на объект недвижимости наложен арест.

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