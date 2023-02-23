Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, водитель легкового автомобиля «Fiat DOBLO» во время движения допустил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял на обочине дороги.

В результате удара легковушка загорелась, огонь мгновенно охватил моторный отсек и перекинулся на салон автомобиля, в котором находились люди.

В ходе ликвидации возгорания сотрудники Службы спасения обнаружили в салоне легкового автомобиля два тела. Впоследствии, после того, как огонь удалось окончательно ликвидировать, спасатели обнаружили еще одно тело.

Оно принадлежало ребенку.

Таким образом в результате ДТП погибли три человека. Личности погибших устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее стало известно, что поезд "Киев - Варшава" сошел с рельсов в районе реки - кадры с места происшествия.

Также сообщалось о страшном ДТП на трассе Киев-Чоп. Среди погибших был ребенок.

Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.