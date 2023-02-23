Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено», - говорится в сводке.
Также отмечается, что на Купянском и Лиманском направлениях наступательные действия противника были безуспешными.
Кроме того, стало известно о бунте, который устроили оккупанты после безумных потерь под Угледаром.
"В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром, личный состав добровольческого, так называемого казачьего отряда, который был придан 155-й бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях", - сообщили в Генштабе.
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Тем временем аналитики Института изучения войны отмечают, что России не хватает боевой мощи и ресурсов, необходимых для поддержки новых наступательных операций в Украине.
Так, эксперты указывают, что в начале февраля российские войска активизировали наступательные действия по меньшей мере на четырех-пяти направлениях в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, но пока не добились значительных успехов, однако их личный состав и ресурсы продолжают истощаться.
В ISW подчеркнули, что у российских сил нет значительных неиспользованных боеспособных резервов. Россия направила на передовую более 90% из более чем 300 тысяч мобилизованных лиц.
Также эксперты ISW отмечают, что войска РФ потеряли уже не менее 1500, а возможно и до 2000 танков. Аналитики также упоминают растущий конфликт между подконтрольным Евгению Пригожину ЧВК "Вагнера" и минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу.
Напомним, новое решение Валерия Залужного вызвало скандал.
Также сообщалось, что в войне в Украине наступил переломный момент.
Кроме того, сообщалось, что путин готовит для Беларуси страшную судьбу.